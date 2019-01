Alpinveteranen Patrick Küng legg opp

sport

Han pådrog seg hjerneristing då han fall under utfortrening i Wengen førre veke, og no har han bestemt seg for å setje strek for karrieren.

– Eg er overtydd om at dette er riktig avgjerd, og her i Kitzbühel er det òg riktig stad, sa han.

– Sist vår bestemte eg å gjere eitt forsøk til på å ta meg tilbake blant dei beste i verda, men i konkurranse vart det klart at eg ikkje er jamn nok. Fallet i Wengen opna òg auga mine, sa han.

Küng vart verdsmeister i utfor i Beaver Creek i 2015. Rett etterpå skadde han kneet, og sidan har han aldri komme tilbake i den ypparste eliten. Høgdepunktet sidan då var VM i 2017, då han var to hundredels sekund frå bronse.

Denne sesongen har han køyrt fire utforrenn, med ein 17.-plass som beste plassering.

Han vann to verdscuprenn i karrieren.

