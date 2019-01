Carlsen kom for seint før siger i stjerneduell

sport

Onsdag tok Carlsen ein svært etterlengta siger då han med storspel fekk lett match mot tenåringen Jordan van Foreest i Wijk aan Zee-turneringen. Med det braut han rekka på 21 strake remis i langsjakk.

Det norske esset låg fredag lenge an til å hamne på remissporet igjen, men i det 45. trekket fekk verdsfirar Mamedyarov svi for å flytte fram H-bonden. Sjakkcomputerane gjekk då frå å rekne seg fram til sikker remis til overlegent Carlsen-overtak.

Feiltrekket til aserbajdsjanaren kom i ei svært komplisert stilling. Eit unøyaktig trekk frå Carlsen kunne fort ha vippa partiet motsett veg.

Mamedyarov var den spelaren som sist påførte Carlsen eit tap (31. juli 2018). Nordmannen har gått sine siste 34 parti i klassisk sjakk utan nederlag.

Hyggeleg gest

Partiet på fredag fekk ein uvanleg start. Carlsen kom nemleg 11 minutt for seint til bordet, men Mamedyarov svarte med ein hyggeleg gest. Motstandaren frå Aserbajdsjan ville nemleg ikkje ha nokon tidsfordel av at Carlsens kom for seint. Han valde å vente like lenge med det første trekket sitt.

Carlsen har fått ros for liknande åtferd sjølv. Under lynsjakk-VM i romjula kom motstandar Jan Nepomniasjtsji for seint til bordet, og då valde Carlsen å gå for remis trass i at han låg an til å ha eit kjempeovertak.

Auka til Caruana

Stjerneduellen i Nederland var over etter 51 trekk. Carlsen spelte partiet med kvite brikker. Laurdag møter han russiske Vladimir Fedosejev i 7. runde av Wijk aan Zee-turneringen, som Carlsen har vunne heile seks gonger tidlegare.

Nordmannen er oppe i fire poeng av seks moglege. Det er like mange poeng som Nepomniasjtsji og heimehåpet Anish Giri på toppen av samanlagtlista.

Med ein ny siger auka Carlsen elles ytterlegare luka ned til Fabiano Caruana på verdsrankinga.

(©NPK)