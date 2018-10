FIFA-presidenten opnar for nye globale turneringar

sport

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) er samla til styremøte i Kigali i Rwanda og skal der mellom anna diskutere moglegheitene for to nye globale fotballturneringar.

Infantino er ein av opphavsmennene til planane om eit nytt VM for klubblag og eit mini-VM for landslag.

FIFA-presidenten lufta ideane i mai, men fekk den gongen kraftig kritikk frå dei europeiske seriane og ikkje minst frå Det europeiske fotballforbundet (UEFA), som ikkje såg nokon grunn til å få inn endå fleire kampar i ein frå før pressa kalender.

Sidan den gongen har debatten hamna utanfor sidelinja, men blir no opna igjen av FIFA.

24 lag?

Infantino vil, etter det som blir sagt, endre klubb-VM slik at det frå 2021 skal haldast kvart fjerde år i staden for årleg, slik det er i dag. Til gjengjeld skal talet på deltakarar utvidast frå 7 til 24 lag.

Når det gjeld landslagsfotballen, ønsker FIFA-presidenten å avvikle eit mini-VM i oktober/november i oddetalsår, noko som kolliderer med UEFAs klubbkalender.

Landslagsturneringa har fått arbeidstittelen «Final 8» og skal gå mellom åtte lag som har kvalifisert seg via ei global nasjonsligaturnering.

Pengetungt

Turneringa skal erstatte kontinentcupen som i dag blir spelt kvart fjerde år. Der deltek dei kontinentale meistrane, verdsmeisteren og den kommande VM-verten.

Ifølgje Infantino er ei «solid og seriøs» gruppe investorar villig til å investere 25 milliardar dollar, vel 200 milliardar kroner, over ein tolvårsperiode for å få etablert turneringane. Desse blir lukrative for TV-marknaden, meiner Infantino.

