Oppskriftsmessig NM-gull til Warholm

I regnvêr og tunge forhold sprang han inn til tida 49,01 i finalen.

Tidlegare på dagen hadde Warholm vunne forsøksheatet på enkelt vis.

Dimna-løparen er regjerande verdsmeister og tok nyleg også EM-gullet på favorittdistansen i Berlin. Tidlegare denne sesongen har han senka sin norske og nordiske rekord til sterke 47,64.

Det gjorde han naturleg nok til kjempefavoritt i finalen fredag, og 22-åringen frå Ulsteinvik svikta ingen i regntunge Byrkjelo.

Satsar på dobbel

Akkurat som under EM i Berlin spring Warholm både 400 meter hekk og 400 meter «flatt» under NM i Byrkjelo. Også på den sistnemnde distansen er det venta at han viser konkurrentane ryggen med klar margin.

Warholm enda på åttandeplass på 400-meteren i EM, men var samtidig svært nær sin eigen norske rekord i forsøket. Der blei han klokka inn til 44,91, fire hundredelar bak bestenoteringa.

Vinnar Warholm også 400-meteren i NM, tar han sitt femte strake NM-gull på distansen. Det vil truleg også gjere han til ein kandidat til å vinne årets kongepokal.

Kongepokalen har Warholm hatt med seg heim frå NM dei tre siste åra.

