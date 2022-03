Naf krev handling frå regjeringa på høge drivstoffprisar

innenriks

– Vi får mange førespurnader frå Naf-medlemmer som blir ramma av dei høge drivstoffprisane. Mange er opprørte og meiner avgiftene til staten no må setjast ned for å dempe prispresset, seier Camilla Ryste i Noregs Automobil-Forbund (Naf).

Diesel kostar rekordhøge 27 kroner literen i Tromsø og er oppe i 26 kroner fleire stader i Oslo onsdag ettermiddag. Ekspertar har spådd prisar på opp mot 30 kroner eller meir.

Årsaka til prisauken er avgrensingane som er innførte i eksporten av råolje frå Russland til Europa. I tillegg har enkelte staden som Tromsø ei eiga avgift på vel éi krone, noko som gjer prisen høgare enn elles i landet.

Kan gjerast noko med

Prisen for éin liter drivstoff inkluderer både vegbruksavgift, moms og CO2-avgift.

– Dette er faktorar regjeringa styrer. Med ein dieselpris på 25 kroner vil 40 prosent vere avgifter. Dette kan og må regjeringa no gjere noko med, seier Ryste.

Ho er bekymra for utviklinga og seier det er særleg urovekkjande med tanke på at dei auka prisane kjem i tillegg til auka straumprisar og ein generell prisvekst i samfunnet.

– Ein bilist som køyrer 12.000 kilometer per år, med gjennomsnittleg drivstofforbruk på 0,65 liter per mil, får no ei årleg ekstrarekning på over 6.000 kroner med dagens drivstoffprisar, seier Ryste.

Reknestykket samanliknar dagens prisar på 25 kroner literen med korleis situasjonen var for kort tid sidan, då prisen låg på 17 kroner literen. Det er ein auke på 47 prosent, ifølgje Naf.

Kan overstige 30 kroner

Professor Øystein Foros ved Noregs handelshøgskole er ekspert på bensinprisar. Han seier til TV 2 at han trur prisen vil overstige 30 kroner literen.

– Bensinprisen blir bestemd av oljeprisen. Dersom oljeprisen går meir opp no, så kan vi få bensinprisar på 30 kroner literen, seier han.

Også sjeføkonom Nerja Macic i Prognosesenteret trur drivstoffprisane kjem til å auke framover. Årsaka er at etterspurnaden er høgare enn tilbodet.

– Dei høge olje- og gassprisane kjem nok til å vare ei stund til. Det er ikkje utenkjeleg at vi ser drivstoffprisar som er høgare enn dei 24 kronene vi har i dag. Eg trur ikkje toppen er nådd, seier ho til TV 2.

