Stadig fleire bruker sterke smertestillande over lang tid – FHI er uroleg

– Vi er urolege for pasientane som bruker opioid over lang tid. Denne bruken kan ha uheldige konsekvensar, seier seniorforskar Ingvild Odsbu ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Ho er ein av forskarane som står bak den ferske studien, som slår fast at talet på personar som regelmessig brukar opioid store delar av året, har gått frå 50.000 personar i 2011 til 60.000 personar i 2019.

– Det er altså rundt 10.000 fleire personar med vedvarande opioidbruk i 2019 samanlikna med 2011. Dette er ei utvikling vi bør følgje nøye med på, seier Odsbu.

Bruken er mest vanleg blant personar over 70 år. Odsbu påpeikar at denne gruppa er særleg sårbar for bruk av opioid over lang tid, då dette kan føre til uklarleik, svimmelheit og ustøheit.

Dei siste åra har også talet på overdosedødsfall som skriv seg frå reseptbelagde, sterke smertestillande, auka, utan at det har vore brukt i samband med illegale rusmiddel.

