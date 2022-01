Trond Giske: Veljarane forlèt oss

innenriks

I eit nesten timelangt innlegg på Byåsen Arbeiderlags årsmøte i Trondheim måndag åtvara den tidlegare Ap-nestleiaren mot veljarflukt og mangelen på ein tydeleg visjon.

– Veljarane forlèt oss. Held fallet fram i same tempo, er det ikkje veljarar igjen når Byåsen Ap møtest til neste år. Det er alvorleg å liggje i stabilt sideleie på 20 prosent. Noko blir forklart med straumkrise og pandemi, men det er ikkje heile forklaringa, sa Giske ifølgje møtereferatet i Adresseavisen.

Han teikna eit bilete av eit Ap som ikkje har klart å vise fram eit prosjekt og ein ambisjon og peika på fleire strategiske problem for Arbeidarpartiet.

– Vi har ei formidabel utfordring til venstre for oss. Raudt, MDG og SV fekk over 16 prosent i valet. I Oslo og Trondheim fekk desse partia like mykje som Ap. Det er dramatisk, sa Giske. Han meiner Raudt over sperregrensa er undervurdert som faktor i det politiske Noreg.

– Eg er overtydd om at Raudt har éin ambisjon: Å bli det leiande partiet til venstre for Ap og skvise ut SV. Kvar gong det oppstår eit samfunnsproblem, så slår Raudt eit Dokument 8-forslag i bordet. Dei rekk det frå nyheitene kjem på radioen om morgonen til Dagsrevyen blir laga på ettermiddagen. Eg trur at SV valde å ikkje gå i regjering for å overleve i kampen mot Raudt, sa Giske.

