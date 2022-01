Egeland: Sanksjonane mot Taliban må avsluttast

innenriks

Sidan Talibans overtaking i Afghanistan, har vestlege land skrudd igjen pengekrana.

– Sanksjonane held oss tilbake. Vi kan ikkje redde liv utan at sanksjonane blir oppheva. Dei skader dei same menneska som Nato brukte milliardar av dollar på å forsvare fram til august, seier Egeland til pressa utanfor Soria Moria.

Flyktninghjelpa er blant fleire hjelpeorganisasjonar som møtte Taliban til samtalar tysdag.

Viktig bodskap

– Det er dei same sivile lærarane og sjukepleiarane som no ikkje får lønn. I dag blir vi halde like mykje tilbake av sanksjonane som av Talibans lønnsproblem, seier han.

Samtidig har han ein klar bodskap til dei islamistiske makthavarane.

– Det viktigaste no er at dei som er høgt oppe i Taliban-hierarkiet, gir klare instruksar på provinsnivå, seier Egeland til NTB.

Han viser til at Taliban i Kabul og Taliban i provinsane ofte gjer heilt ulike ting.

– Problema vi møter i dag, er som regel i provinsane, der det framleis ikkje blir praktisert likestilling mellom kjønna, og der vi er veldig langt frå å få gitt undervisning til jenter, seier Egeland.

– Ei kortslutning

Fleire har kritisert at Taliban er invitert til Oslo for samtalar. Egeland har beskjeden klar til kritikarane:

– Det er jo ei kortslutning utan like. Vi må jo snakke med dei som har kontrollen i dei landa der folk lid nød. Vi snakkar med dei som gjer det mogleg for oss å redde liv, det gjer vi alle stader, seier han.

Egeland kallar samtalane «eit skritt på vegen».

– Kan ein stole på Taliban?

– Dei er jo dei faktiske styresmaktene i landet. Og dei ser korleis økonomien no er i ferd med å kollapse, og det enorme behovet for å inn bistand frå vestlege land, svarer Egeland.

Tilgang til undervisning for jenter

Undervisning for jenter i Afghanistan er noko av det som må komme på plass etter Taliban-møta, meiner Egeland.

– Det er ein av dei tinga vi berre må servere dei rett i fleisen: For oss er det eit heilt fundamentalt prinsipp at jenter skal ha akkurat same tilgang til undervisning, til jobb, til samfunnsengasjement som gutar, seier han.

Egeland understrekar at Flyktninghjelpen ikkje kan drive undervisning for gutar i Afghanistan dersom dei ikkje får undervise jentene òg.

– Det er eit prinsipp for oss. Vi driv undervisning for gutar og jenter på barneskulenivå, men ikkje på ungdomsskulenivå. Det er ein tragedie. Vi må ha begge to inn i skulen, seier Egeland.

