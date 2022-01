20-åring dømd for valdtekt av sterkt pleietrengande 92-åring

innenriks

Hendinga skjedde i mai 2021. Mannen har sete varetektsfengsla sidan då. Han nekta straffskuld.

I dommen frå Vestre Finnmark tingrett kjem det fram at kvinna på grunn av svært svekt helsetilstand var ute av stand til å motsetje seg valdtekta. Kvinna har redusert språk, manglar rørsle i delar av kroppen og er totalt pleietrengande, heiter det i dommen.

Eitt av vitna i saka var ein annan mann som jobba på sjukeheimen. Han forklarte at han høyrde kvinna seie au og at han gjekk for å hjelpe, og at han deretter varsla vidare om at mannen hadde sete oppå kvinna i senga.

Funn av DNA

Overgrepsmottaket vart varsla dagen etter hendinga og gjorde undersøkingar av kvinna på sjukeheimen. Det vart funne sæd med DNA frå den tiltalte i undersøkingane av kvinna.

– Retten finn ikkje å feste lit til forklaringa til tiltalte om at han ikkje var oppe i fornærmedes seng. Forklaringa hans verkar oppkonstruert for å unndra seg eit straffansvar, står det i dommen.

Retten påpeikar at tiltalte ikkje nekta for at sæden hans er funnen i undersøkingar av kvinna. Forsvararen har hevda at tiltalte ikkje var strafferettsleg tilrekneleg. Det vart gjennomført ei rettspsykiatrisk undersøking, som avviste dette.

Dommarane viser til fleire straffeskjerpande element, mellom anna tilstanden til kvinna og at mannen var pleiaren hennar og visste at ho ikkje kunne gjere motstand.

– Han har på den måten utnytta stillinga og tilliten sin som helsearbeidar på ein særleg utspekulert måte, skriv retten og slår fast at det ikkje er nokon formildande omsyn i saka.

Ikkje klart om det blir anke

I tillegg til fengselsstraffa, blir han dømd til å betale ei oppreisningserstatning på 175.000 kroner.

Advokaten til mannen, Augund Martin Krogh, opplyser at han ikkje har fått gått gjennom dommen med klienten sin enno.

– Etter ein grundig gjennomgang av premissane i dommen saman med klienten vil vi ta stilling til om det er grunnlag for anke, seier Krogh til NTB.

