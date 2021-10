I dag blir det avgjort om DNB får kjøpe Sbanken

innenriks

Det var i april det vart kjend at DNB vil kjøpe Sbanken. I juni vart det kjent at DNB hadde sikra seg 90,9 prosent av aksjane i banken til 108,85 kroner per aksje og dermed var i posisjon til å tvangsinnløyse dei resterande aksjane.

Konkurransetilsynet varsla 24. juni at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet, og banken gjentok varselet 26. august. Grunnen er at tilsynet har vore bekymra for at DNBs kjøp av Sbanken kan føre til svekt konkurranse og dårlegare vilkår for bankkundar som ønskjer å spare i fond.

Konkurransetilsynet hadde opphavleg frist til 7. oktober med å ta ei avgjerd, men same dag vart det kjent at dei utsette avgjerda til 28. oktober. Dei skal då bestemme seg for om oppkjøpet blir godkjent, om det blir på vilkår av avhjelpande tiltak, eller om oppkjøpet blir forbode.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sa 7. oktober at selskapa i alle oppkjøpssaker har høve til å komme med forslag til tiltak som kan fjerne bekymringane tilsynet har for svekt konkurranse.

– Denne moglegheita har DNB no valt å nytte seg av. Tilsynet vil no gjere ei vurdering av dei foreslåtte tiltaka, sa han.

(©NPK)