Kronprinsparet klar for første fylkestur etter pandemien

innenriks

Eigentleg skulle turen ha skjedd i fjor, men måtte som mykje anna blir utsett på grunn av koronasmitte i samfunnet og pandemi.

No er kronprinsparet klare for ei tettpakka rundreise i Østfold, som no ligg i Viken fylke.

Turen startar tysdag med ein liten dose krigshistorie i Indre Østfold, med besøk på Høytorp fort, krigssynsplassen og flyktningruta. Deretter ber turen vidare til Askim Frukt- og Bærpresseri som produserer eplemost, bærsafter, gelear, syltetøy og rapsoljer.

Onsdag går turen vidare til Våler og Moss. Først ut er Bergtunet og idrettsbanen i Våler, før turen går til Moss og Skoggata omsorgsbustad. Onsdagen blir avslutta med ein tur innom Galleri F15 i Moss.

Strandrydding i Fredrikstad

Torsdagen blir starta med eit besøk på Cafe Hanco i Fredrikstad. Her får ungdom som av ulike grunnar ikkje går i vidaregåande opplæring, moglegheita til å utvikle seg og finne vegen til utdanning og yrkesliv gjennom å teste ut sitt eige potensial, ifølgje nettsidene.

Deretter stig kronprinsparet om bord i byferja med kurs for Gamlebyen i Fredrikstad.

Den tre dagar lange fylkesturen blir avslutta med strandrydding, ein aktivitet som kronprinsparet har engasjert seg i og delteke i ei rekkje gonger tidlegare.

Normalt blir det gjennomdrøft to fylkesturar kvart år, ein for kongeparet og ein for kronprinsparet. Det vanlege er at dei besøkjer 4–6 kommunar over 2–3 dagar.

Det er no nøyaktig to år sidan sist kronprinsparet reiste ut på fylkestur. I september 2019 gjekk turen til Oppland. For kongeparets del gjekk deira førre fylkestur til Hordaland 2019.

Meir normale tider

Kronprinsparet feira nyleg 20 års bryllaupsdag på Skaugum. Eigentleg skulle dei feire jubileet på sjølve bryllaupsdagen, men akkurat då vart prinsesse Ingrid Alexandra koronasmitta, og feiringa måtte dermed utsetjast.

No har det norske samfunnet opna opp igjen, noko som legg til rette for ein meir normal kvardag. Det påverkar òg kvardagen til kronprinsparet og resten av kongefamilien, som gjennom pandemien har måtta gjennomføre mange av dei vanlege oppgåvene sine digitalt framfor å reise rundt slik dei pleier.

– Eg trur det har vore viktig for veldig mange dette året å finne strategiar for å halde humøret oppe, og eg trur friluftsliv er noko av det luraste ein kan gjere for å ta vare på si eiga psykiske helse, og ikkje minst fysiske helse, sa kronprinsesse Mette-Marit til NTB i sommar.

(©NPK)