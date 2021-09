Ap ber regjeringa utsetje EUs jernbanepakke fire

innenriks

Det seier transportpolitisk talsperson Sverre Myrli i Ap til Fri fagrørsle.

Det var Klassekampen som omtalte saka først.

Det var Myrli som sende brevet, der det blir bede om at Noregs tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke blir trekt frå dagsorden på møtet i EØS-komiteen 24. september.

– Arbeidarpartiet vil derfor be regjeringa om at norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke ikkje blir å behandle i EØS-komiteens møte 24. september, skriv Myrli.

Han seier situasjonen etter valet er spesiell.

– Vi er i ein veldig spesiell situasjon der partia som stemde mot tilslutninga til EUs fjerde jernbanepakke i Stortinget, no har fått fleirtal i Stortinget. Og det nye Stortinget trør saman berre sju dagar etter møtet i EØS-komiteen, seier han til avisa.

Konkurranse som hovudregel

I mai vedtok stortingsfleirtalet at Noreg skal knyte til seg EUs fjerde jernbanepakke.

Jernbanepakken gir EUs jernbanebyrå ERA myndigheit til å ta avgjerder direkte mot aktørar i Noreg. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.

Eit kjerneelement i reforma er òg at persontogtilbodet som hovudregel skal konkurranseutsetjast.

Det nye stortingsfleirtalet etter årets val motset seg likevel vedtaket om norsk tilslutning. Sp har kravd at behandlinga blir utsett til det nye Stortinget er på plass.

– Gjennomfører vedtak

Statsminister Erna Solberg (H) sa tidlegare denne veka at spørsmålet dei hadde fått frå andre parti om saka, skulle gjennomgåast.

– Det er sånn at vedtak som er fatta i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at ein gjennomfører, sa Solberg.

Raudt har òg vore på bana og bede den påtroppande regjeringa om å stanse jernbanereforma.

– Om han likevel blir innlemma, må ei ny regjering omgåande seie den opp, slik Stortingets utgreiingsseksjon tidlegare har peika på at er mogleg, sa partileiar Bjørnar Moxnes tidlegare denne veka.