SV reknar det som sikkert at Støre reddar Ullevål sjukehus

innenriks

Ho viser til at Oslo Ap, som er usamd med landspartiet i denne saka, har sagt i valkampen at dei vil verne Ullevål sjukehus.

– Ap har ikkje noko val i denne saka. Det har eg meint heile vegen. Vi er nøydde til å verne Ullevål sjukehus, og Oslo Ap får levere dei òg. No har dei i valkampen sagt at dei vil verne Ullevål sjukehus og sagt «stol på oss». Då må dei levere, seier Kaski til Avisa Oslo.

Alle parti i Oslo bystyre bortsett frå Høgre er imot vedtaket om å leggje ned Ullevål sjukehus. Leiaren i Oslo Ap, Frode Jacobsen, vil likevel ikkje gi nokon garantiar.

– Dei kjenner godt til kva som er viktig for oss, og ståstaden vår i mange saker, mellom anna når det gjeld vår bekymring for sjukehuskapasiteten i Oslo. Oslo Ap kjem til å spele inn saker som er viktige for oss, og der eg håpar SV vil støtte oss, men det tek eg ikkje gjennom media, seier Jacobsen.

(©NPK)