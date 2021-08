Undersøking: Halvparten av oss har økonomiske problem

innenriks

Undersøkinga, som er gjennomført av Sentio på oppdrag av BN-bank og Finansiell Helse, viser òg at nesten 60 prosent av oss er bekymra for den personlege økonomien sin.

Dei økonomiske bekymringane kan få konsekvensar. Dei vanlegaste effektane er søvnproblem, uro og stress, redusert livskvalitet, usunn livsstil, dårlegare prestasjon på jobben og auka sjukefråvær.

Økonomirådgivar Arman Vestad i Finansiell Helse meiner arbeidsgivarar bør bry seg om den personlege økonomien til sine tilsette.

– Ikkje berre for å vise omsorg, men fordi store og langvarige problem kan gå ut over tryggleik og produktivitet. Undersøkinga viser at norske arbeidstakarar er samde, seier Vestad.

Undersøkinga viser òg at over 30 prosent seier dei har måtta låne pengar for å få økonomien til å gå rundt sidan pandemien braut ut. Av dei seier sju av ti at dei har lånt av familie eller venner.

– At Gjeldsregisteret har komme, er bra slik at det blir vanskelegare å skaffe seg meir forbruksgjeld og kredittkortgjeld enn du klarer å betale ned på. Men gjeld til familie og venner blir ikkje vist i statistikk eller gjeldsregister, og undersøkinga viser at her er det store mørketal, seier Endre Jo Reite i BN-Bank.

Undersøkinga vart gjennomført i byrjinga av august. 1.010 nordmenn deltok i undersøkinga.

(©NPK)