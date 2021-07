innenriks

– Årsaka til dette er at forventa etterspurnad vil vere beskjeden sjølv om regjeringa endrar reiseråda frå 5. juli. Vidare må det etablerast løysingar for grensekontroll etter same modell som på flyplassar, heiter det i ei melding frå direktoratet, ifølgje NRK.

På strekninga Oslo-Stockholm blir det buss for tog mellom Oslo og Karlstad.

På grunn av vedlikehaldsarbeid er det uansett stort sett buss på mange strekningar i sommar, spesielt rundt Oslo-området.

(©NPK)