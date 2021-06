Riksrevisjonen: Direktoratet for e-helse har brote innkjøpsregelverket

innenriks

Riksrevisjonen la tysdag fram undersøkingane sine av IT-satsinga Éin innbyggjar – éin journal, der målet har vore enkel og sikker tilgang til pasient- og brukarinformasjon. Dei har òg undersøkt Helse- og omsorgsdepartementets styring av arbeidet.

Konklusjonen er at det er svakheiter ved styringa og kontrollen til helsestyresmaktene av IT-satsinga, framdrifta har vore for dårleg, og reglane for innkjøp er brotne.

Direktoratet for e-helse har hatt ansvar for det mykje omtalte journalprosjektet, tidlegare kalla Akson, som skal gi fastlegar, legevakter og helsestasjonar eit felles journalsystem.

I 11 av 14 innkjøp hos direktoratet som Riksrevisjonen har undersøkt, fann dei brot på regelverket.

– Desse reglane for innkjøp burde ikkje vere ukjend i staten. Problemet er ikkje at direktoratet bruker konsulentar, men måten dei bruker konsulentane på, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Sterkt kritikkverdig

Riksrevisjonen meiner direktoratet har brote fleire prinsipp i innkjøpslova om konkurranse, likebehandling og moglegheit til etterprøving, at dei ikkje har gjort nok for å gjere seg mindre avhengige av enkeltkonsulentar og enkeltleverandørar, og ikkje sikra god nok kostnadskontroll i innkjøpa.

Aftenposten har tidlegare omtalt at ei gruppe konsulentar frå PWC var sentrale i utgreiinga av det store IT-prosjektet, og det var dette som gjorde at Riksrevisjonen ville sjå nærare på konsulentbruken.

I den andre delen av rapporten konkluderer Riksrevisjonen med at det er alvorleg at Pasientens legemiddelliste har vorte forseinka. Dei meiner det er sterkt kritikkverdig at utgreiingsarbeidet har betydelege svakheiter, som har ført til forseinkingane, og at departementet ikkje har teke vare på ansvaret sitt for oppfølging, kvalitetssikring og rapportering.

Beklagar innkjøpspraksis

Fungerande direktør Karl Vestli i Direktoratet for e-helse seier han tek Riksrevisjonens funn på største alvor, og at tilrådingane deira er viktige for å auke digitaliseringstakten.

– Innkjøpspraksisen vår var ikkje god nok, det må vi berre erkjenne og beklage, seier Vestli og legg til at direktoratet no har betra rutinane.

Direktøren beklagar vidare at kostnadsrammene i enkelte kontraktar er overstigne. Når det gjeld legemiddellista, er han heilt samd med Riksrevisjonen i at dette er noko både pasientar og helsepersonell treng, og at dette har vore prioritet. Samtidig understrekar Vestli at dette er krevjande.

– Mange journalsystem i helse- og omsorgssektoren må tilpassast, og helsetenesta må tilpasse enkelte arbeidsprosessar slik at dei kan oppdatere og nytte legemiddellista, seier han.

Høie: Alvorleg

Helseminister Bent Høie (H) meiner det er alvorleg når Riksrevisjonen finn brot på innkjøpsregelverket og mangelfulle rutinar for konsulentbruk, og han vil følgje dette opp.

Høie seier at han vil stille krav til direktoratet om å følgje opp rapporten. Vidare imøtegår han Riksrevisjonens konklusjon om at utgreiinga av journalprosjektet for tidleg snevra inn løysingsalternativ.

– Då vil eg minne om at konseptvalet er vurdert to gonger av ekstern kvalitetssikrar som heldt oppe tilrådinga om det valde konseptet. Eg er usamd med Riksrevisjonen i at departementet ikkje har teke vare på ansvaret sitt for oppfølging, kvalitetssikring og rapportering av arbeidet med Éin innbyggjar – éin journal på ein god måte, seier han.

Høie utdjupar at rapporteringa frå departementet til Stortinget har spegla ei utgreiing i fleire fasar, og at rapportane har vorte meir detaljerte ved sentrale avgjerder.

Når det gjeld arbeidet med Pasientens legemiddelliste, er dette eit prosjekt som har vist seg å vere langt meir kompleks enn først anteke. Det har heller ikkje vore godt nok organisert, erkjenner Høie.

Krass opposisjon

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeidarpartiet meiner Riksrevisjonens rapport er knusande, men ikkje overraskande.

– Dette har vore ein åtte år lang konsulentfest, og eit arbeid utan kontroll og styring. I andre enden sit pasientar utan grunnleggjande tryggleik, og frustrerte tilsette utan nødvendig informasjon om pasientane, seier ho.

Ho får støtte frå SVs Nicholas Wilkinson og Senterpartiets Kjersti Toppe, som meiner prosjektet er ein skandale. Toppe meiner òg at Akson må skrotast, og at Direktoratet for e-helse bør vurderast nedlagt, medan Wilkinson meiner helseminister Høie etterlèt ein enorm ryddejobb til ei ny regjering.

Helsepolitisk talsperson Morten Stordalen i Frp seier at partiet forventar at regjeringa set prosjektet på pause til Stortinget har behandla rapporten.

Sidan Felles kommunal journal (Akson) no blir leidd av kommunal sektor, er helseminister Høie usamd i dette.

– Eg ser det ikkje som naturleg å stanse eit kommunalt leidd prosjekt som har som mål å utarbeide eit oppdatert avgjerdsgrunnlag. Når det er klart frå kommunane, og vilkåra frå Stortinget er oppfylte, blir det teke sikte på å leggje fram ei investeringsavgjerd for Stortinget, seier han.

