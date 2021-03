Regjeringa legg fram ny kompensasjonsordning for grensependlarar

innenriks

Detaljane i den nye ordninga er enno ikkje klare, men arbeidet er høgt prioritert, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.

– Med aukande smittetal i Noreg må vi rekne med strenge restriksjonar for innreise i lengre tid. Då er det rett å gi arbeidstakarar frå EØS-området som er ramma av stengde grenser, ei handsrekking, seier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Denne veka kunne dagpendlarar frå Sverige og Finland igjen gå på jobb, rett nok med strenge testkriterium. Mange har etterlyst kompensasjon for dei som har stått utan inntekt.

Isaksen understrekar at det ikkje er mogleg å lage ei eiga ordning for svenskar eller finnar. Ordninga dei jobbar med no, vil derfor gjelde alle arbeidstakarar i EØS som har tent opp rettar, opplyser han.

– Regjeringa har heile tida understreka at arbeidstakarar frå EØS-området som har rettar i Noreg, vil få utbetalt dagpengar frå Nav dersom dei blir permitterte, seier han.

– Samtidig ligg vurderinga av permisjonsgrunnlaget hos partane i arbeidslivet og kvar enkelt arbeidsgivar, ikkje hos departementet. Det er derfor vi må lage ei ny ordning, seier Isaksen.

