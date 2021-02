FHI: Ny vaksinestrategi er under vurdering

innenriks

– Vi har vurdert spørsmålet rundt smittesituasjonen og geografisk skeivfordeling av vaksinar. Vurderingane våre er sende over til Helse- og omsorgsdepartementet, seier fagdirektør Frode Forland i FHI til NTB.

Regjeringa skal ta avgjerda neste veke.

Forland vil likevel ikkje seie noko om kva vurderingar FHI har gjort, eller om konklusjonen deira er at smitteutsette område bør få fleire vaksinar.

– Foreslår å vurdere

TV 2 melde fredag at FHI har foreslått ei heilomvending i vaksinestrategien, der Oslo kan få fleire vaksinedosar. Forland uttalte til kanalen at FHI foreslår «å vurdere strategiendring med tanke på at risikobildet no er endra med muterte virus, og utbrot i ulike delar av Noreg og primært i Oslo».

– Det er riktig at vi drøftar spørsmålet om skeivfordeling, som til dømes fordeling av vaksinar til utsette område, og det er det vi har fått oppdrag om, og det er dette vi har sagt til TV 2. Men det stemmer ikkje at vi foreslår heilomvending i strategien, presiserer Forland.

Det FHI har gjort er å drøfte spørsmålet om geografisk skeivfordeling er formålstenleg eller ikkje i forhold til formåla med vaksinasjonsprogrammet, påpeikar han.

– Det er snakk om å vurdere om det kan vere relevant å gi meir vaksine til dei i område der smitten er høgast, sa han.

– Blir letta

Det siste døgnet er det registrert 231 nye koronasmitta i Oslo, det høgaste smittetalet på over tre månader. Fleire andre stadar på Austlandet har òg opplevd auka smitte.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) seier han vil bli letta dersom vaksinestrategien blir endra.

– Oslo har gjennom heile pandemien hatt det høgaste smittetrykket i landet, og dei strengaste tiltaka. Derfor har det kjendest ulogisk at vi ikkje har fått fleire vaksinar enn område utan smitte og med få inngripande tiltak.

– Vi ser korleis importerte muterte variantar av viruset no har fått fotfeste. Derfor byrjar det å haste med å få på plass ein endra vaksinestrategi, seier Johansen, som påpeikar at Oslo no har kapasitet til å setje 110.000 vaksinar i veka.

