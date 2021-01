Oslo kommune vil gjennomgå støtta til AUF

innenriks

Bakgrunnen er den såkalla 10-kronersvervinga.

Til VG seier Geir Nikolai Rege, leiar for seksjonen for tilskot i Kulturetaten i Oslo kommune, at han ikkje får talet på medlemmer som berre betaler 10 kroner i kontingent, til å stemme med kriteria kommunen har sett.

– Kulturetaten vil umiddelbart igangsette ein intern gjennomgang av vedtaka som er gjorde etter at den nye forskrifta kom i 2016. Skulle det vere gjort ein saksbehandlingsfeil som har fått konsekvensar for utfallet av vedtaket, må vi ta stilling til kva konsekvensar dette skal ha i samsvar med lovverket, seier Rege.

Leier Varin Hiwa i Oslo AUF synest reaksjonen frå Kulturetaten er overraskande. Ho legg vekt på at AUF har gjort det dei kan for å følgje regelverket.

– Vi har hatt ein jamn dialog med ulike saksbehandlarar i Oslo kommune og har levert alt vi skal, seier Hiwa til VG.

For at Oslo kommune skal gi driftsstøtte til ein barne- og ungdomsorganisasjon, må den ha 60 prosent «teljande medlemmer». Dette er medlemmer under 26 år som har betalt minst 50 kroner i kontingent.

(©NPK)