Ny forsvarssjef lovar kursendring i Forsvaret

Det er ikkje småtteri den nye forsvarssjefen vil ta tak i når han måndag doblar talet på stjerner på skjorteklaffen, frå to til fire, eit heller uvanleg stjernehopp i Forsvaret.

Men så er den 51 år gamle nordlendingen frå Bjerkvik utanfor Narvik òg blant dei yngste som nokon gong har fått toppstillinga. Frå no er det den høgt dekorerte spesialjegeren og hærsjefen som skal forvalte den samla militærmakta til staten og vere garantisten for at Noreg maktar å stå imot truslar utanfrå.

Overraska

På sjølvaste frigjeringsdagen 8. mai fekk han beskjed frå Forsvarsdepartementet om at jobben som forsvarssjef var hans.

– Eg vart skikkeleg overraska. Det var så mange andre gode kandidatar, seier han med nordlandsk beskjedeining, men med sjarmørglimt i blikket.

Kanskje var det tankane hans om korleis Forsvaret bør byggjast om for å bli mest mogleg effektivt, som overtydde. Sjølv trur han det er evna til å sjå dei store linjene og få raske resultat.

– Vi skal ha kortare reaksjonstid og betre grunnberedskap. Vi skal vere likt organisert i både fred, krise og krig. Når noko skjer, skal vi reagere sånn, seier Kristoffersen og knipsar med fingrane.

Fleire føter på bakken

Det inneber mellom anna at delar av forsvarsleiinga, som i dag held til i Sør-Noreg, må førebu seg på å flytte nordover til dei militærstrategisk viktigaste delane av Noreg. Den skal òg omorganiserast til å leie og ikkje styre Forsvaret, for å låne Kristoffersens omgrepsbruk, med plan- og økonomistyring i vasstette skott.

Han vil òg bruke mindre på administrasjon og meir på det operative, og han vil gjerne at Noreg deltek i fleire FN-oppdrag i utlandet.

– Vi skal ha fleire føter på bakken i den spisse enden, slår han fast.

– Du har sagt at du kjem til å skuffe mange. Kven gruer du deg mest til å skuffe?

– Det er mange som har høge forventningar til meg, svarer Kristoffersen diplomatisk. Sjølv dreg han til Andøya flystasjon, som skal leggjast ned, på den første arbeidsdagen sin.

Det å måtte lystre ein ordre han ikkje forstod vitsen med, minnest han som noko av det vanskelegaste han har opplevd.

– Det er viktig å forklare hensikta med det vi driv med. Eg vil ha lojale soldatar, ikkje lydige, fastslår han.

Politikk og pengar

Kristoffersens forgjengar Haakon Bruun-Hanssen kjempa ein seig kamp for å få meir pengar til Forsvaret – og lykkast delvis. Men i dagens situasjon med stupande BNP og massive koronautgifter bør ikkje Kristoffersen ha den minste illusjonen om auka løyvingar, meiner forsvarsanalytikarar NTB har snakka med.

Sjølv fryktar han mest at politikarane skal vedta eit høgare ambisjonsnivå enn dei er villige til å betale for.

– Kva taktikk vil du bruke for å overtyde dei om at det trengst meir pengar?

– Det vanskelegaste blir nok å gi så gode fagmilitære råd at dei ser fornufta i heilskapen og vel å satse, seier Kristoffersen, som varslar at han vil bruke Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) til å gi eit årleg fagmilitær vurdering i staden for forsvarssjefens eige råd kvart fjerde år.

Utfordrande verda

Også internasjonalt står utfordringane i kø. Eit Nato der ulike interesser kryssar kvarandre, og eit USA som driv stadig meir åleinegang, er utfordrande for Noreg, som er heilt avhengig av at desse alliansane fungerer.

I tillegg kjem eit Kina med aukande markeringsbehov, og dessutan faren for cyberangrep og terrortruslar.

– Verdsordenen er utfordrande. Det er mindre lover og reglar, og meir makt som gjeld. Det er kjempeskummelt, meiner Kristoffersen.

Samtidig er Russland framleis Noregs største sikkerheitspolitiske utfordring, påpeikar han.

– Dessverre er det slik at krig framleis er ei moglegheit. Det er trist. Vi burde vore forbi dette for lenge sidan.

Kristoffersen kan i prinsippet sitje i ni år, fram til han er 60. Etter jobben som forsvarssjef er det berre éin veg karrieremessig.

– Det er jobben som formann i militærkomiteen i Nato, seier han.

