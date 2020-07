Virke skuldar flyselskapa for å med medvit trenere tilbakebetaling

innenriks

Tidlegare vart refusjon for billettar kjøpt gjennom reiseselskap ordna automatisk, men då koronapandemien hende, gjekk fleire selskap over til å behandle desse krava manuelt, skriv Dagens Næringsliv, som først omtalte saka.

Organisasjonen Virke reiseliv meiner det er med medvit.

– Vi kan ikkje sjå nokon annan grunn til det enn at ein ønskjer å sikre eigen likviditet og halde på pengane lenger, seier leiar Astrid Bergmål til NRK.

Ei forordning frå EU seier at refusjon av kansellerte flybillettar skal vere utført innan sju dagar for alle flyselskap. Men Norwegian og SAS er ikkje i nærleiken av å nå denne fristen.

Tek tid

Flyselskapa svarer overfor NTB at kundane skal få pengane dei har krav på, men at det er ein ekstraordinær situasjon som gjer at det tek lenger tid enn vanleg.

SAS skriv ein e-post til at manuell handtering sikrar betre kontroll og forhindrar feilutbetalingar. Dei ikkje har teke noka avgjerd på når dei skal gå tilbake til det automatiserte systemet.

Norwegian opplyser at dei har 41.000 uteståande krav frå norske reisebyrå.

– Vi har stor forståing for at mange er frustrerte, men kan love at alle som har rett på refusjon, vil få det, skriv pressetalsmann Anders Fagernæs.

Han viser til at flyselskapet stengde moglegheita for å gjennomføre refusjonskrav direkte for å sikre at tilbakebetaling skjer i samsvar med billettvilkåra.

Forbrukarrådet reagerer

Svaret frå flyselskapa møter lite gehør hos Virke.

– Det verkar berre som ei bortforklaring. Det er jo ingen grunn til at system som vanlegvis fungerer godt nok ikkje skulle gjere det no sjølv om mengda går opp, seier Bergmål til NRK.

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet seier at kundane nærast blir tvinga til å gi store lån til flyselskapa. Ho meiner Luftfartstilsynet og Forbrukartilsynet må sanksjonere openberre lovbrot med bøter.

Forbrukarrådet og Virke har teke saka opp med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

