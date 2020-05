Universitetet i Tromsø felt for kjønnsdiskriminering

innenriks

Vedtaket vart gjort 19. mai, skriv Forskerforum.

Kvinna og den mannlege kollegaen hennar vart tilsett i same tidsrom i 2018, innan same fagfelt og hadde same stillingstittel.

«De to var jevnaldrende, hadde samme utdanning og var begge funnet kvalifisert av en innstillingskomité. Nemnda har etter dette kommet til at det er grunn til å tro at [kvinnen] blir diskriminert på grunn av kjønn,» konkluderte nemnda.

Kvinna vil no krevje tilbakebetaling av lønnsforskjellen for dei to åra som har gått.

– Eg er fornøgd med avgjerda, sidan den er i tråd med oppfatninga eg har av saka, seier kvinna.

Lønnsforskjellane kom av individuelle lønnsplasseringar basert på konkurransesituasjonen, ikkje kjønnsdiskriminering, understrekar UiT i ein kommentar til avgjerda til nemnda.

