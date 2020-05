Størst auke i pressestønaden for lokalavisene

innenriks

Det skriv Medietilsynet i ei pressemelding torsdag.

Dermed følgjer tilsynet opp dei politiske signala om at pressestønaden skal omprioriterast mot lokalavisene. Prognosen til Medietilsynet tek likevel ikkje med dei elleve nye avisene som har søkt om pressestønad. Dermed er han svært usikker.

– Vi er i gang med å vurdere nye søkjarar, men dette tek litt tid. Prognosen tek derfor utgangspunkt i eksisterande tilskotsmottakarar, men tek ikkje høgd for eventuelle nye. Vidare har Medietilsynet i prognosen lagt til grunn at søkjarar som oppfylte kriteria for å få tilskot i 2019, også oppfyller kriteria i 2020, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Ifølgje prognosen kan 215 millionar av potten på 358 millionar kroner gå til dei ti største tilskotsmottakarane – Klassekampen, Bergensavisen, Vårt Land, Dagsavisen, Nationen, Dagen, Fiskeribladet, Morgenbladet, iTromsø, og Dag og Tid. Det er små forandringar for dei fleste store mottakarane, men Fiskeribladet ligg an til ein auke på over seks millionar kroner.

