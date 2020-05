FHI-fagdirektør ser ikkje bort frå eigne smittevernreglar for svenskar

innenriks

Når regjeringa skal vurdere å opne i Norden, har statsminister Erna Solberg (H) sagt at ho ønskjer ei felles nordisk løysing, sjølv om Sverige skil seg ut.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet seier til Aftenposten at han ikkje kan sjå bort frå at det kan bli eigne reglar for svenskar som kjem til Noreg.

– Risikoen for at du ber viruset, er jo mykje større om du reiser frå Stockholm enn frå Reykjavik. Det kan opne for meir målretta testing. Vi vil sikkert få i oppdrag å sjå på det, seier Forland.

Ifølgje Worldometer har 4.220 svenskar døydd i koronapandemien så langt. Dei fire andre nordiske landa har 1.123 dødsfall til saman per no.

Forland påpeikar at det er mykje meir smittespreiing i Sverige enn i Noreg.

– Det er faktisk eit betre argument for å stengje grensene no enn 14. mars, seier fagdirektøren.

Forland tviler likevel på at det er aktuelt å halde Sverige heilt utanfor viss ein opnar grensene i Norden.

– Men det må kanskje komme forsterka grensetiltak. Det vil vere litt som for reisande frå andre land, seier han.

