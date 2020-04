innenriks

Hovudindeksen justerte seg ned frå 0,7 til 0,4 poeng etter nokre minutts handel, noko som er omtrent det mange analytikarar spådde på førehand.

Mest omsett i opningsminutta var Equinor, som først steig med nesten 1 prosent, for deretter å falle ned med 0,7 prosent.

Av dei største selskapa notert på hovudindeksen fell Telenor med 0,5 prosent, medan DNB stig med 0,8 og Yara med 0,4 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart like etter børsopning omsett for 21,5 dollar, opp over fem prosent.

(©NPK)