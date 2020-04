Høgre fram 7,3 prosentpoeng på VG-måling

innenriks

Partiet vart målt til 17,9 prosents oppslutning i mars, men ligg no på 25,2 prosent (+7,3), skriv VG. Ingen andre parti har hoppa så mykje fram på éin månad før, ifølgje Respons Analyse, som har gjennomført målinga. Eit slikt valresultat hadde sikra Høgre 46 mandat på Stortinget, mot 49 Ap-mandat.

Arbeidarpartiet hoppa fram 8,7 prosentpoeng mellom to målingar etter 22. juli-terroren, men då skjedde hoppet over to månader, ettersom det ikkje var noka måling i juli.

Arbeidarpartiet er framleis det største partiet på denne målinga. Partiet har gått fram 1,8 prosentpoeng til 26,7. Elles er det berre SV som har vekst, og går fram 0,1 prosentpoeng til 7,3 prosent. Alle dei andre partia krympar. Verst går det for Senterpartiet, som fell 3,2 prosentpoeng til 13,5.

Oppslutninga til partia (endring i prosentpoeng frå mars i parentes): Ap: 26,7 (+1,8), H: 25,2 (+7,3) Frp: 12,4 (-2,2) KrF: 3,2 (-0,3) Sp: 13,5 (-3,2) SV: 7,3 (+0,1) V: 2,8 (-0,5) R: 3,5 (-1,9) og MDG: 4,2 (-0,9).

Målinga er gjort mellom 26. mars og 1. april og 1.000 personar er intervjua. Feilmarginen er mellom 2 og 3 prosentpoeng.

