Fylkesmannen set stoppar for påskeopne butikkar i Oslo

Fredag sende Oslo kommune ein søknad til Fylkesmannen i Oslo og Viken om løyve til å halde daglegvarebutikkar og apotek opne på dei kommande fridagane.

– Nesten 700.000 innbyggjarar skal vere heime i påska, i ein by som har nokre av dei høgaste smittetala i Noreg. Smittevernoverlegen i Oslo kommune har derfor tilrådd at vi søkjer om ein generell dispensasjon i påska, slik at ein får spreidd daglegvarehandlinga mest mogleg, sa Johansen i ei pressemelding fredag morgon.

Fredag kveld vart det klart at søknaden er avslått.

Ber Oslo-folk spreie handlinga

– Oslo kommune tek Fylkesmannens konklusjon til etterretning og registrerer at staten ikkje legg vekt på det smittevernfaglege rådet vi har fått frå smittevernoverlegen vår, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i ei pressemelding fredag kveld.

Han ber butikkane setje inn ekstra smitteverntiltak.

– Eg ber dessutan innstendig om at oslofolk spreier handlinga si utover fleire dagar. Bidra til at det ikkje blir lange køar og kaos i butikkane før påske, seier byrådsleiaren.

Avviser frykt for trengsel

KrF-leiar og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad gjer det no klart at regjeringa ikkje kjem til å tillate noka generell opning av daglegvarebutikkar på fridagane i påska.

Han meiner dei butikktilsette har gjort seg fortent til ein pust i bakken no.

– Tilsette i varehandelen har gjort ein fantastisk innsats. Dei har sett i verk smitteverntiltak. Dei har gått på jobb sjølv om risikoen for smitte for dei er relativt stor. Og mange av dei har jobba ekstremt mykje dei siste vekene, seier Ropstad til NTB.

Ropstad er for sin del overtydd om at det skal gå greitt så lenge kundane tek omsyn. Han meiner at verken smittevernomsyn eller omsyn til forsyningstryggleik tilseier at butikkane bør halde ope.

Det same meiner bransjeorganisasjonen Virke Daglegvare.

– Om Raymond Johansen får viljen sin, får mange menneske som har slite hardt for å halde hjula i gang den siste tida, avlyst heile påska på kort varsel. Det gjeld ikkje berre butikktilsette, men òg slitne arbeidarar i alt frå distribusjon til produksjon av mat. Det er ein dårleg takk for å ha jobba svært hardt dei siste vekene, seier Ingvill Størksen, bransjedirektør for daglegvare.

LO: Dårleg gjort

LO-nestleiar Peggy Hessen Følsvik slår, ifølgje Aftenposten, fast at det ikkje er noko problem å sørgje for at folk held avstand i butikkane.

– Å påleggje arbeidarar å jobbe i påska på mindre enn ei vekes varsel, det synest eg rett og slett er dårleg gjort overfor dei som har stått på som heltar dei tre siste vekene, seier LO-nestleiaren.

