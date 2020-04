Heilautomatisert ordning skal sikre rask kriseutbetaling til bedriftene

innenriks

Finans Norge har i samarbeid med det felles infrastrukturselskapet til bankane, Bits, bidrege til utviklinga av den heilautomatiserte ordninga, som skal lanserast så raskt som råd.

Dei kriseramma bedriftene kan søkje gjennom ei særskild portalside som skal opnast når ordninga har vorte vedteken i Stortinget og notifisert i ESA. Finansminister Jan Tore Sanner (H) håpar den tekniske løysinga for søknadsportalen skal vere klar 17. april.

– Vi gjer det vi kan for at denne ordninga skal vere operativ raskt, og at pengane skal utbetalast kort tid etter at ordninga er lansert, seier administrerande direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Krisepakken til bedriftene skal dekkje omsetningssvikt i første omgang gjennom mars, april og mai månad.

