Nær halvparten av norske aviser seier det er aktuelt med permisjonar

– Eg har aldri sett maken. Det er ein heilt unik situasjon som vi aldri har vore med på tidlegare, seier medieforskar Erik Wilberg ved Handelshøyskolen BI til Journalisten.

105 toppleiarar i mediehusa har svart på Wilbergs undersøking, og to av tre seier at det er aktuelt med permisjonar i staben no. 20 prosent seier dei er usikre, medan 14 prosent seier det er uaktuelt.

Over halvparten svarer at koronasituasjonen er krevjande med tanke på annonseinntektene.

No blir det varsla nye permisjonar i NHST-avisene. Sjømatpublikasjonane Fiskeribladet og Intrafish.no permitterer 18 kommersielle og redaksjonelle medarbeidarar, skriv Kampanje.

