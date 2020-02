Alle passasjerar på flyet til Tromsø-kvinna blir varsla

innenriks

Ei Tromsø-kvinne som nyleg var i Kina, testa positivt for viruset og blir halden i heimekarantene.

– Ho har vore i kontakt med veldig få, og dei ho har vore i kontakt med kontaktar vi direkte. Vi har full oversikt over rørslene hennar i Noreg, seier smittevernvakt og overlege Trude Arnesen ved FHI til NRK.

Kvinna reiste med rutefly frå Oslo til Tromsø, og medpassasjerane hennar har enno ikkje vorte kontakta. Dei får beskjed og informasjon torsdag, opplyser Arnesen.

Fekk beskjed onsdag ettermiddag

Smittevernlegen Trond Brattland i Tromsø kommune fekk beskjed frå FHI om den positive prøven onsdag klokka 17, skriv Dagbladet.

Brattland fortel at kvinna først avla ein negativ prøve.

– Det var ein reanalyse som førte til at ein fekk eit positivt resultat, seier han til avisa.

Han fortel at kvinna kom til Oslo før helga og drog vidare til Tromsø i helga.

Til saman er det utført mellom ti og femten koronavirus-testar dei siste vekene. Blant dei som er undersøkte, er ei gruppe italienske turistar. Det vart raskt konstatert at det ikkje dreidde seg om covid-19.

Fram til tysdag var det tatt 100 prøvar av nordmenn for covid-19 utan at viruset var påvist.

Ikkje overraska

Helseminister Bent Høie (H) er ikkje overraska over at covid-19-viruset no har vorte påvist i Noreg. Han seier det truleg blir påvist smitte hos mange fleire i Noreg.

– Det førebur vi samfunnet og helsetenesta på no. Det kan bli krevjande, men vi har gode tiltak for å hindre spreiing, seier han til NTB.

Høie seier samtidig at det ikkje er behov for drastiske tiltak.

– No er det tid for å vaske hendene, hoste i papirhåndkle og å følgje råda frå helsetenestene, seier Høie.

Militærøving går som planlagt

I mars samlast 6.000 utanlandske og 8.000 norske soldatar for å delta på vinterøvinga «Cold Response» i Nordland og Troms og Finnmark. Det er ikkje risiko for at det får alvorlege konsekvensar dersom nokon av dei blir smitta, opplyser Forsvarets operative hovudkvarter til Forsvarets forum.

– Offiserane våre som har dette som fagfelt, meiner at vi har gode prosedyrar på plass for å forhindre smitte, og rutinar for å ta vare på dei som eventuelt skulle bli smitta, seier pressetalsperson Brynjar Stordal.

– Å avlyse øvinga er eit veldig sterkt verkemiddel, og det er langt fram dit før det blir aktuelt, seier han.

Til no er det kjente at det kjem soldatar frå USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland og Sverige deltar, i tillegg til styrkar frå Noreg.

