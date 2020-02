Regjeringa gir ordre i dag om riving av Y-blokka

innenriks

I november godkjende Fylkesmannen i Oslo og Viken vedtaket om riving av Y-blokka og bad samtidig regjeringa vurdere saka på nytt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender i dag brev til Statsbygg om at dei kan starte arbeidet med å førebu riving, seier statsråd Nikolai Astrup.

– Departementet har i dag behandla førespurnaden om utsett iverksetjing av riving og kome fram til at vi ikkje innvilgar det, seier Astrup til NRK.

Grunnen til at han gir klarsignal til å gå vidare med rivinga, er at departementet meiner at det ikkje kjem fram nye argument som ikkje er vurderte tidlegare.

(©NPK)