Kinesarane som var innom Noreg på veg til Finland, har ikkje coronaviruset

Dei to kinesiske turistane oppsøkte helsehjelp i Ivalo i Lappland i Nord-Finland. Dei kom frå Wuhan i Kina til Finland via Gardermoen og Kirkenes. Det var i Wuhan coronaviruset først vart oppdaga i byrjinga av januar.

Fredag kveld er det stadfesta at dei to ikkje er berarar av coronaviruset, skriv Yle.

Outi Liisanantti, kommuneoverlege i Enare, seier til statskanalen at ho er letta over at dei to ikkje har det mykje omtalte viruset. Dei har truleg fått ein vanleg luftvegsinfeksjon og ikkje influensa.

