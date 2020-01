Rotevatn, Asheim og Lindtveit på ønskelista til nye statsrådspostar

innenriks

Sveinung Rotevatn (V), Henrik Asheim (H), Tina Bru (H), Abid Raja (V), Tore Storehaug (KrF), Ida Lindtveit Røse (KrF), Hans Olav Syversen (KrF) og tidlegare KrF-leiar Knut Arild Hareide er blant namna på spekulasjonslista over kven som kan rykke inn i regjering når dei sju Frp-statsrådane går ut.

Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot håpar likevel at statsminister Erna Solberg (H) nyttar høvet til å kutte kraftig i statsrådsporteføljen.

– I dag har regjeringa 21 statsrådar i tillegg til statsministeren. Det er altfor mange, seier Bruflot til NTB, som understrekar at Unge Høgre er fornøgd med alle dei sitjande høgrestatsrådane.

Håpar på ung fornying

Bruflot meiner både samfunnstryggleiksministeren, utviklingsministeren, eldre- og folkehelseministeren og digitaliseringsministeren kan leggjast under andre statsrådar slik som før.

– Så håpar vi Erna Solberg tør å satse på nokre unge, flinke folk i partiet, som til dømes Henrik Asheim, seier Bruflot.

Asheim (36) er i dag finanspolitisk talsmann i partiet og har òg vorte trekt fram som mogleg ny nestleiar i partiet.

Også KrFU-leiar Edel-Marie Haukland håpar på ei ung fornying av regjeringa.

– For oss er det viktig å få inn unge folk, men det handlar ikkje først og fremst om alder, men om at vi har så mange unge kompetente og dyktige folk, og det er viktig å få dei inn i regjeringsapparatet, seier Haukland til NTB.

Ho trekker fram tidlegare KrFU-leiar Ida Lindtveit Røse (28) og stortingspolitikar Tore Storehaug (27) som ønskte kandidatar for KrFU.

Haukland seier at det for KrFU er svært viktig at utviklingsministeren blir verande ein eigen ministerpost, og at KrF framleis kontrollerer denne.

Hareide-comeback?

Kjelder i KrF trekker òg fram Hans Olav Syversen, Inger Lise Hansen og Rebekka Ljosland som moglege kandidatar. Spekulasjonane går òg høgt om tidlegare KrF-leiar Knut Arild Hareide no kan vere aktuell for ein statsrådspost.

Frå Venstre blir særleg Sveinung Rotevatn (32) trekt fram. Han er i dag statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Det er vel snart på tide at Rotevatn blir statsråd. Og så er det jo alltid nokre spekulasjonar rundt Abid Raja. Så spørst det òg kor mange statsrådspostar det vil vere å fylle, seier Minerva-skribent Jan Arild Snoen til NTB.

I Høgre blir òg Tina Bru trekt fram av ei kjelde i partiet. 33-åringen, som er energi- og miljøpolitisk talsperson for Høgre og leiar av Høgres kvinneforum, er òg ein heit kandidat til å gå inn som nestleiar i partiet.

Exit-tidspunkt ikkje avklart

Det er ikkje avklart når dei sju statsrådane til Framstegspartiet formelt går ut av regjeringa, og når dei nye overtar.

– No skal Erna og eg ha nokre samtalar framover for å ta tak i alle dei praktiske utfordringane som følgjer i kjølvatnet av dette. Men det er jo sånn at ein statsråd sit inntil ein har fått avskjed i nåde hos Kongen i statsråd, sa Jensen under ein pressekonferanse måndag.

Frp har i dag sju statsrådar: finansminister Siv Jensen, olje- og energiminister Sylvi Listhaug, samferdselsminister Jon Georg Dale, eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes, fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik, samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Kor mange av desse postane som skal vidareførast, og korleis det interne styrkeforholdet mellom dei tre partia som er att, skal vere, er blant spørsmåla som må løysast framover.

Høgre har i dag åtte statsrådar i tillegg til statsministeren, medan Venstre og KrF har tre statsrådar kvar.

