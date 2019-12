Fredsprisvinnar gjer noregsbesøket så kort som mogleg

innenriks

Under det korte besøket har han valt å droppe både den tradisjonelle pressekonferansen dagen før prisutdelinga og prisfesten for barna, som blir arrangert av Redd Barna på Nobeldagen.

Fredsprisvinnaren landar på Gardermoen måndag ettermiddag og går rett i møte og middag med Nobelkomiteen.

Tysdag er den store dagen, med prisutdelingsseremoni på Rådhuset i Oslo klokka 13.

Ahmed er tildelt årets fredspris fordi han i det første halvåret sitt som statsminister greidde å slutte fred med nabolandet Eritrea etter fleire tiår med konflikt og sette fart i demokratiseringa i Etiopia. Det siste halvåret har likevel Eritrea-prosessen gått i stå, medan uroa internt i Etiopia har auka kraftig.

Deltar ikkje på prisfesten for barna

Tysdag formiddag arrangerer Redd Barna tradisjon tru fredsprisfest for barna på Nobels Fredssenter på Rådhusplassen, men altså utan Abiy Ahmed til stades. I staden sender han fredsministeren sin, Muferihat Kamil.

Kronprins Haakon og nestleiar i Nobelkomiteen Henrik Syse vil derimot feire med barna.

Fredsprisvinnaren tar i staden turen til Slottet for ein kort audiens med kongefamilien klokka 12, før det ber ned til Rådhuset og den storslåtte seremonien.

Deretter er det klart for dei tradisjonelle punkta på programmet med fakkeltog til ære for fredsprisvinnaren og nobelbankett på Grand Hotel.

Onsdag skal Ahmed møte statsminister Erna Solberg (H). Deretter drar han til Stortinget for å møte stortingspresident Tone W. Trøen og utanriks- og forsvarskomiteen, før han tar fatt på heimturen.

Droppar pressekonferanse

Tidlegare denne veka vakte det oppsikt då det vart kjent at Ahmed har sagt nei til både pressekonferansen dagen før utdelingsseremonien, fredsfesten for barna og nobelintervjua med NRK, BBC og Al Jazeera, og dessutan pressekonferansen etter møtet med statsministeren. Der er det lagt opp til at fredsprisvinnaren vil komme med ei fråsegn, men ikkje ta imot spørsmål, har NTB fått opplyst.

Det er svært sjeldan at fredsprisvinnarar droppar pressekonferansen i forkant av prisutdelinga. Sist det skjedde, var då Barack Obama fekk fredsprisen i 2009.

Ahmeds motvilje mot å møte media førte til at Nobelinstitutt-direktør Olav Njølstad tok turen til Etiopia for å rå Ahmed til å følgje nobeltradisjonen og vere i dialog med pressa.

– Vi har vore veldig tydelege på dette og har forklart at vi av ei rekke årsaker finn dette høgst problematisk, uttalte Njølstad til NRK.

«Audmjuk natur»

Ahmed har gitt svært få intervju sidan han vart statsminister i 2018. Pressesjefen hans Billene Seyoum forklarer den manglande viljen til å møte media under nobeldagane med at sjefen hennar har ein «audmjuk natur» som ikkje heilt er i tråd med all merksemda rundt fredsprisen.

Samtidig unngår Ahmed å måtte svare på vanskelege spørsmål om situasjonen i heimlandet og forholdet til Eritrea.

Den stadig meir spente situasjonen i Etiopia er òg ein av grunnane til at Ahmed har gjort besøket i Oslo så kort som mogleg, seier Seyoum til nyheitsbyrået AP.

Fryktar ny uro

– Dei heimlege forholda er presserande og krev merksemd, seier ho.

Det er utbreidd frykt for at uroa i Etiopia, som gjerne går langs etniske linjer, vil auke til nye høgder føre det planlagde valet i mai neste år.

I tillegg har det òg oppstått ein debatt om i kva grad Abiy Ahmed fortener fredsprisen, skriv AP.

