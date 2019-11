Osteopat- og naprapat-nei frå Helsedirektoratet

innenriks

Dei to behandlingsformene er mykje brukte, mellom anna av revmatikarar og folk med ryggplager, men verken osteopat eller naprapat er ein verna tittel.

– Ei autorisasjonsordning sikrar at pasientane har ein tryggleik når dei vel å gå til osteopat. Det gir òg styresmaktene moglegheit til å føre tilsyn og innføre sanksjonar. Det er avgjerande, seier Tomas Collin, leiar i Norsk Osteopatforbund til NTB.

Han fortel at dei vart oppmoda av regjeringspartia til å søke autorisasjon, noko dei gjorde for eitt år sidan. Organisasjonen opplever at det er brei politisk støtte til ei offentleg godkjenning.

– Liten risiko

Men nyleg kom Helsedirektoratet med svaret sitt. Dei tilrår å ikkje gi nokon autorisasjon til dei to yrkesgruppene.

Direktoratet meiner osteopatane har ei helsefagleg utdanning som oppfyller kriteria, men grunngir mellom anna neiet sitt med at det er liten fare for at pasientar kan få skadar av behandlinga. Derfor er det ikkje behov for nokon autorisasjon av omsyn til pasienttryggleiken, meiner dei.

Det same gjeld for naprapatane. Helsedirektoratet meiner dessutan at utdanninga deira ikkje oppfyller kriteria for ein autorisasjon. Det finst ikkje noka eiga naprapatutdanning i Noreg, og mange av behandlarane er utdanna i Sverige.

Frp støttar autorisasjon

Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Framstegspartiet seier dei framleis ønsker at dei to yrkesgruppene skal få autorisasjon.

– Frp er klare til å ta ei politisk avgjerd, om det er det som skal til. Vi ønsker å gjere det vi kan for å få ein offentleg autorisasjon. Det blir gitt 1,1 millionar behandlingar av osteopatar og naprapatar i Noreg kvart år, og det ville vere bra for pasientane, seier ho til NTB.

Også Høgres Sveinung Stensland er for ei autorisasjonsordning og opplyser at han har bede Helsedepartementet, som skal ta den endelege avgjerda, om å ta ein runde til med saka. Men han understrekar:

– For Høgre er det viktig at det er ei fagleg grunngiving som ligg i botn, og at det ikkje blir ei politisk sak, seier han.

Vil underbygge betre

Collin seier Osteopatforbundet vil gjere sitt for å sikre dokumentasjon og grunngi behovet for ei godkjenningsordning betre.

– Vi skal gjere det tydelegare slik at både direktoratet og politikarane er trygge på at det er rett å regulere osteopati, seier han.

Osteopatforbundet og Norges Naprapatforbund har fått frist til 13. januar med å gi ytterlegare kommentarar og innspel til svaret til direktoratet, opplyste helseminister Bent Høie (H) til Stortinget tidlegare i veka.

– Basert på slike innspel, og eit eventuelt behov for ytterlegare vurdering av direktoratet som følgje av dette, vil departementet ta endeleg stilling til vidare oppfølging av autorisasjonsoppfordringa frå desse gruppene, skriv han.

