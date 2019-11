Lysbakken ber Støre om hjelp mot oljekappløp i nord

innenriks

Definisjonen av den såkalla iskanten set i praksis grensa for kor langt nord det er tillate med oljeaktivitet.

– Viss Arbeidarpartiet støttar SV, dei andre miljøpartia, fiskarane og miljørørsla i kampen om iskanten, blir det umogleg for Høgre å stå imot presset, seier Lysbakken.

Han tok opp saka i ein tale til SV-landsstyret i Oslo fredag.

– Derfor er oppmodinga mi til Jonas Gahr Støre og Ap krystallklar: Gå saman med oss i kampen for naturen ved iskanten. Lytt til dei faglege råda og gå inn for å flytte definisjonen av iskanten sørover. Det må gå ei grense – òg for oljekappløp i sårbare område, held SV-leiaren fram.

«Isolere høgresida»

Til våren legg klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fram ein ny forvaltningsplan for Barentshavet. Regjeringa er splitta i spørsmålet.

Medan Venstre vil flytte iskantsona lenger sør, vil Frp vil at ho skal gå lenger nord eller definerast som «det området der iskantsonen til enhver tid er». Nyleg varsla KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad at ein slik «dynamisk» iskant er uaktuell for KrF.

– Ap har no ei moglegheit til å isolere høgresida i klimapolitikken, seier Lysbakken.

– I 2015 sa Ap på landsmøtet sitt at dei var opne for at grensene for iskanten måtte trekkast på nytt, men at det først kunne skje i samband med ein heilskapleg forvaltningsplan. Altså først i 2020. Altså no, legg han til.

– Krev meir

SV-leiaren slår fast at Ap i det siste oftare enn før har stemt saman med SV i miljøsaker i Stortinget.

– Men vi krev meir. Saman må vi vise at ei raudgrøn regjering frå 2021 kan gi den grøne fornyinga av klimapolitikken som folk ønsker seg. Men endå viktigare: Saman må vi forhindre dei blå i å føre ein politikk som set naturen vår på spel og øydelegg for klimamåla våre, seier Lysbakken.

Debatten om iskanten handlar om naturvern og forvaltning av sjølve motoren i det økosystemet Noreg haustar av langs norskekysten og om kartlegging av nye område som kan vere potensielle for oljeaktivitet i framtida.

I regjeringserklæringa heiter det at ein skal «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum.»

