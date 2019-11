Siv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum byte side

innenriks

Arbeidarpartiet vil auke skattar og avgifter med 9,7 milliardar. SV med 23 milliardar, MDG med om lag 30 milliardar og Raudt nesten 40 milliardar, skriv Dagbladet.

Men Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedums alternative budsjett matchar omtrent skatte- og avgiftsnivået til regjeringa. Dei finn òg rom for avgiftslette på 3,7 milliardar.

Det gjer at Frp-leiar Siv Jensen meiner Senterpartiet er på feil side i politikken.

– Alt det Vedum seier, tilseier at han burde samarbeide med Frp, men han legg i staden opp til å samarbeide med dei mest skattekåte partia i Noreg. Viss han oppriktig meiner det han seier, er han hjarteleg velkommen til å samarbeide med Frp, seier Jensen til Dagbladet.

Jensen blir likevel møtt med ei kald skulder frå Vedum.

– Sidan Frp kom inn i regjering, har dei auka avgiftene med 6,3 milliardar og sørgt for vekst i det statlege byråkratiet. Dei har sett i gang sentraliseringsreformer, det lokale politiet er svekt og det er no meir ulv enn nokon gong. Av alle desse grunnane er det utenkeleg for Senterpartiet å samarbeide med Frp i regjering, seier Sp-leiaren.

(©NPK)