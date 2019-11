Forbrukarrådet: – La dama kjøpe bilen

innenriks

I undersøkinga er 1.000 bruktbilkjøparar spurd om erfaringane sine. 77 prosent av kvinnene er fornøgd med kjøpet av bruktbil, medan 73 prosent av mennene oppgir det same.

– Så la dama kjøpe bil neste gong, lyder oppfordringa frå Forbrukarrådet.

Eitt av funna i undersøkinga er at kvinner opptrer meir rasjonelt enn menn når dei handlar bruktbil. Berre to av ti kvinner kjøper bil utan tilstandsrapport, medan fire av ti menn gjer det same.

Kvinner er flinkare til å sørgje for kjøpekontrakt. Berre 6 prosent av kvinnene seier at dei har droppa kjøpekontrakt, medan heile 11 prosent av mennene droppar kontrakt.

Kvinner kjøper òg noko nyare bilar med kortare køyrelengde. Den gjennomsnittlege bilen kjøpt av ei kvinne er 7,3 år, mot 8,4 år for menn. Køyrelengda er 93.000 kilometer for bilar kjøpt av kvinner, mot 105.000 kilometer for menn.

– Uansett kjønn kan det lønne seg å gå gjennom Forbrukarrådets sjekkliste for kjøp av bruktbil før ein slår til, seier forbrukardirektør Inger Lise Blyverket.

(©NPK)