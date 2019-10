Småbrukarlaget trekker seg frå forhandlingane med staten

innenriks

– Det tilbodet som vi fekk frå staten gir ikkje grunnlag for å vere med å sluttføre forhandlingane, seier leiar Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Det er synd at Småbrukarlaget ikkje er med vidare. Nedskalering av mjølkeproduksjon er ei tøff sak for bonden, då er det best om vi står samla, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til Nationen.

Jordbruket leverte posisjonane sine for nedskalering for mjølkeproduksjonen 23. september, og staten kom med svara sine 14. oktober. Småbrukarlaget meiner at svaret ikkje innfrir og understrekar at det er viktig å halde oppe eit jordbruk over heile landet, og at nedskaleringa av mjølkeproduksjonen må fordelast jamt.

– Når viktige element i kravet frå jordbruket ikkje vart innfridd, hadde vi ikkje noko anna val enn å avslutte forhandlingane, seier Hoff.

Nedskaleringa av mjølkeproduksjonen skjer etter at Verdshandelsorganisasjonen (WTO) gjekk inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte av landbruksvarer.

På bakgrunn av dette har Tine bestemt at osteeksporten skal avsluttast på same tidspunkt. I staden skal Jarlsbergost berekna for den utanlandske marknaden blir produsert i utlandet.

Eksportstøtta har bidratt til å halde norsk mjølkeproduksjon oppe. Eksporten har vore på nær 12.000 tonn ost i året, og stått for opp mot 8 prosent av den totale norske mjølkeproduksjonen.

(©NPK)