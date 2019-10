Kallmyr slår opp telt for å hindre flyktningstraum til Noreg

innenriks

– Det skal vere kjempeenkelt. Vi skal ha kontroll på dei og sjekke om dei har smittsame sjukdommar. Dei som skal ha avslag skal setjast raskt på flyet og sleppe å bli busette på mottak, seier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NRK.

Fråsegna kjem få dagar etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan trua med å opne portane til Europa for 3,6 millionar syriske flyktningar.

Tilkomstsenteret i Råde i Østfold blir no oppgradert til å kunne ta imot 300 asylsøkarar i døgnet. Etter utvidinga skal inntil 1.000 asylsøkar kunne bu på senteret til kvar tid.

Kallmyr besøkte senteret tysdag og la ikkje skjul på at det er ein baktanke bak den enkle standarden.

– Vi prøver å hindre at dei kjem til Noreg, og innlosjerer i telt i staden for hotellrom. I 2015 såg vi at dei sende bilete til vennene og sa «her er det luksus, hit må de komme». Det gav eit fullstendig feil bilete av Noreg, seier Kallmyr.

