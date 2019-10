Framleis norsk grensekontroll for reisande frå Schengen

innenriks

Fredag varsla norske styresmakter EU-kommisjonen om at grensekontrollen blir vidareført i seks månader frå 12. november, opplyser Justisdepartementet i ei pressemelding.

– Ein av dei aller viktigaste oppgåvene for meg og regjeringa er å verne landet mot terror. Indre grensekontroll er eit viktig tiltak i samband med dette, og kan hinder moglege terroristar i å reise inn i Noreg, seier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om avgjerda.

«Norske styresmakter er bekymra for terrortrusselen i Europa, og ser at det framleis er eit potensial for sekundærmigrasjon til Noreg. Samtidig ser vi med uro på auken i bruk av falske eller forfalska dokument blant migrantar i Europa,» heiter det vidare frå departementet.

Også Danmark, Sverige, Tyskland, Austerrike har varsla at dei vil vidareføre den indre grensekontrollen sin.

Noreg har hatt mellombels personkontroll på den indre grensa sidan november 2015.

(©NPK)