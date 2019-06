Dale i bompengedebatt: – Dette er ein bra dag

innenriks

Det er klart at også Framstegspartiet, trass i heftig intern debatt om bompengar dei siste vekene, kjem til å stemme for dei tre motorvegprosjekta.

– Eg meiner det er ein bra dag i dag. Vi behandlar tre proposisjonar som i sum sørger for at vi byggjer ut moderne, firefelts motorvegar i store delar av landet, som bidrar til regionforstørring og er til nytte for næringslivet vårt, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i debatten.

– Vi erkjenner at det er bompengar i desse sakene. For dei som har tenkt å bruke dagen på å plage oss med det – den erkjenninga har lege der sidan 2015, sa Dale.

41 milliardar

Men Stein Erik Lauvås (Ap) minte Stortinget om tidlegare Frp-lovnader om å bli kvitt bompengane

– Det vart verken gratis eller bomfritt med Frp i regjering, det vart det stikk motsette. Om litt vil voteringsoversikta stadfeste det heile, at slik er verkelegheita i dagens Frp – dei er for bompengar, sa han.

Lauvås minte om at Frp i regjering i samsvar med TV 2s såkalla bomomenter hittil har kravd inn over 41 milliardar i bompengar.

– Bomometeret har aldri tikka så fort som no. Det er rekord i innkrevinga av bompengar med Frp i regjering. Bomfritt og gratis forsvann som dogga for sola, så fort Frp kom inn i regjeringskontora, sa han.

Lauvås viste til at 170 bomstasjonar i 2013 har vorte til 245 i 2018.

– I dag stemmer eit samla Frp for at det blir endå fleire og endå dyrare, sa han.

Oslo-Kristiansand

Stortinget behandla onsdag finansiering og utbygging av E18-strekninga Langangen-Dørdal i Telemark, E6-strekninga Ulsberg-Melhus i Trøndelag og E6-strekninga Moelv-Øyer i Hedmark og Oppland.

Alle dei tre strekninga skal for ein stor del blir finansiert av bompengar. Strekninga i Telemark skal finansierast med 4,4 milliardar kroner i bompengar.

– Det blir ein bompengedel på nesten 50 prosent, seier Kirsti Leirtrø (Ap).

Det er brei oppslutning om dei tre store vegprosjekta, men både SV og Miljøpartiet Dei Grøne varsla motstand mot utbyggingane.

Dale viste til at regjeringa byggjer store motorvegar for å sørge for kortare reisetid, betre vegstandard – i denne samanhengen på heile strekninga mellom Oslo og Kristiansand. Andre aspekt er tryggare vegar og kortare avstandar for pendlarar.

– Det er det dette handlar om, sa han.

Vart utsett

Det skapte bruduljar då behandlinga av to av prosjekta vart utsette, noko fleire representantar på nytt tok opp i debatten på onsdag.

Prosjekta skulle opphavleg behandlast 5. juni, same dag som Frp heldt det ekstraordinære landsstyremøtet sitt der bompengesituasjonen vart drøfta.

Frp-leiar Siv Jensen har likevel tidlegare uttalt at partiet er bunde til å seie ja til å auke bompengeutgiftene med 15 milliardar kroner gjennom dei tre prosjekta som onsdag blir vedtatte.

– Frp er ikkje noko glad i bompengar. Det var ikkje nokon blank siger for Frp. Men takka vere Frp har bompengedelen gått ned, generelt, i noverande Nasjonale transportplan, sa Morten Stordalen (Frp) i debatten.

Frp viser til at etableringa av selskapet Nye Veier har fått ned kostnaden ved vegutbygging.

