Utsendinga av Abbasi-familien har kosta rundt tre millionar kroner

innenriks

– Vi måtte bruke to skift på grunn av situasjonen og tida det har tatt. Totalt har transporten til Istanbul med retur tilbake til Noreg kosta rundt tre millionar kroner, seier leiar Arne Jørgen Olafsen for Politiets utlendingseining til TV 2.

TV 2 og NRK fortel at det kosta 870.000 kroner å leige inn flyet som vart brukt til tvangsreturen.

Bistandsadvokaten til familien, Erik Vatne, seier til NTB at planen er at familien skal vere i Oslo-området fram til dei reiser til Trondheim onsdag formiddag, men strekar under at det kjem an på helsetilstanden til mora.

Mora vart sendt tilbake til Noreg søndag kveld på grunn av helsetilstanden.

Dei tre søskena skulle sendast tilbake til Noreg etter at Afghanistan sa nei til å ta dei imot. Familien, som består av mor og tre søsken på 16, 20 og 22 år, vart laurdag sett på eit fly til Afghanistan via Istanbul.

Tysdag vart det klart at også dei tre søskena skal sendast tilbake til Noreg etter at Afghanistan sa nei til å ta imot dei.

Lars Haltbrekken, som er talsperson for familien og stortingsrepresentant for SV, sa tysdag til pressa at familien ønsker ro.

