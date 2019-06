SJ vann anbodet om sju togstrekningar i Noreg

innenriks

Dette er andre runden av konkurranseutsetjinga av togtrafikken i Noreg.

Det var norske Vy og svenske SJ som var igjen i sluttfasen av konkurransen.

– Vi sat igjen med to tilbod med svært god kvalitet på tilbodet dei ville levere. Det var ekstremt liten forskjell på kvaliteten, men ein del forskjell på prisen, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik då ho presenterte avgjerda.

I Noreg har SJ, som er heileigd av den svenske staten, etablert seg med dotterselskapet SJ Norge.

Prisen avgjerande

– Det gjennomsnittlege årlege vederlaget SJ Norge skal ha for å drive trafikken som inngår i denne trafikkpakken, er ein femdel av det trafikken blir driven for i dag. Vy Tog leverte òg eit pristilbod som var mykje lågare enn det trafikken blir driven for i dag, men vesentleg høgare enn tilbodet frå SJ Noreg. Til slutt vart derfor pristilbodet for å drive trafikken i ti og eit halvt år avgjerande, opplyser Jernbanedirektoratet.

Medan kvalitet var vekta 60 prosent og pris 40 prosent i konkurransen om den første trafikkpakken med mellom anna Sørlandsbanen, var vektinga endra til 50 prosent pris, 45 prosent kvalitet og 5 prosent oppdragsforståing i konkurransen om Trafikkpakke nord. I konkurransegrunnlaget for pakken blir kvaliteten på tilbodet først sikra gjennom fleire minstekrav.

Skuffelse hos Vy

Jernbanedirektoratet forsikrar om at dei tilsette som blir over flytta frå Vy til SJ, får dei same lønns- og arbeidsvilkåra som i dag.

Vy er naturleg nok skuffa over å ha tapt konkurransen.

– Vi gratulerer SJ med sigeren. Samtidig må eg innrømme at vi er svært skuffa. Dette betyr at vi frå neste sommar mistar sju viktige strekningar med lange tradisjonar og stoltheit, drivne av flotte tilsette med stort engasjement for kundane og for strekningane dei køyrer på, seier konserndirektør for toga i Vy Arne Fosen.

Dette er andre gong at Vy taper ein anbodskonkurranse om dei norske jernbanestrekningane. Det britiske selskapet Go Ahead overtar Sørlandsbanen i desember.

Skuffa opposisjon

Konkurranseutsetjinga av dei norske togstrekningane er omstridd og har møtt kraftig motstand frå opposisjonen.

– Den felles jernbanen vår skal bort, og no tar regjeringa ein stor jafs. Politikken for å splitte opp og privatisere norsk jernbane er i ferd med å bli røyndom, sa transportpolitisk talsperson Sverre Myrli i Arbeidarpartiet etter at avgjerda vart kjent.

SV-leiar Audun Lysbakken er heller ikkje særleg begeistra.

– Dette er byråkratisk pengesløseri og viser kor totalt meiningslaus jernbanereforma er. Regjeringa har sløst bort svære summar på å byte ut eitt statseigd selskap med eit anna. Viss eit statseid selskap skal køyre på jernbanen i Noreg, bør det vere den norske staten som eig det, ikkje den svenske, seier han.

Tre tilbydarar deltok

Det har tidlegare vore kjent at Vy og SJ Norge har levert tilbod i anbodskonkurransen, og at Hongkong-selskapet MTR, tyske Arriva, franske Keolis, britiske Go-Ahead og svenske Nobina var prekvalifiserte i konkurransen, noko som betyr at selskapa kunne få konkurransegrunnlaget og deretter eventuelt delta. Jernbanedirektoratet opplyser no at det var tre tilbydarar som deltok i konkurransen.

leire har spekulert på om Trafikkpakke nord er ei mindre interessant strekning fordi banen går gjennom meir grisgrendte strøk, det blir køyrt både elektriske og dieseldrivne lokomotiv og konkurransen frå fly er større enn på Sørlandsbanen.