Nel-aksjen fall kraftig etter hydrogeneksplosjon

Eksplosjonen var truleg i ein hydrogentank og skjedde ved 17.30-tida måndag ved ein Uno-X-stasjon.

Ifølgje E24 opplyste konsernsjef Jon André Løkke i Nel om stenginga under ein telefonkonferanse tysdag morgon.

– Det er for tidleg å spekulere i årsak og kva som har gått gale. Den øvste prioriteten vår er sikker drift av stasjonane vi har levert. Som ein forholdsregel har vi stengt ti andre stasjonar mellombels i vente på meir informasjon, seier konsernsjefen.

Tekniske undersøkingar

Nel har levert systemet som produserer og fyller hydrogen på Uno-X-stasjonen i Sandvika. Stasjonane som blir stengde, ligg i Noreg, Danmark og andre land, ifølgje E24.

Selskapet sende natt til tysdag to eigne ekspertar frå Danmark med charterfly for å hjelpe til i arbeidet og starte tekniske undersøkingar.

– Området er trygt no, og vi er veldig glade for at ingen personar vart skadde, seier konsernsjefen i Nel.

Fall på børsen

Etter få minutt med handel på Oslo Børs tysdag hadde Nel-aksjen falle heile 28 prosent. Han tok seg likevel noko opp og vart ved 9.30-tida omsett for 5,54 kroner, ein nedgang på 21,4 prosent. Då børsen stengde, hadde aksjen falle 18,3 prosent. Nel-aksjen var mest omsett på Oslo Børs tysdag

Nel-aksjen har vore blant vinnarane på børsen dei siste åra, og trass i fallet på tysdag, har han nærast dobla seg i verdi dei siste tolv månadene.

Sperringar heva

Fram til tysdag morgon var avkøyringane knytt til av- og påkøyring frå E18, og dessutan rundkøyringa ved Kjørbo stengt.

– Alle vegsperringar er no fjerna. Trafikken går som normalt, opplyste Oslo politidistrikt ved 7-tida.

Ekspertar har jobba på staden for å lette på trykket i tankane. Dette arbeidet starta tidleg tysdag morgon og tok rundt éin time.

Selskapet veit ikkje årsaka til eksplosjonen. Heller ikkje politiet kjenner til årsaka, ifølgje operasjonsleiar Cathrine Silju i Oslo politidistrikt.