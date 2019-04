Pasientforeining droppar søksmål om medisinen Spinraza

innenriks

Ifølgje Dagens Medisin kjem det fram i ei rettsavgjerd frå Oslo tingrett at partane er samde om å dekke sine eigne sakskostnader. Saka skulle ha komme opp for retten 3. mai.

I februar 2018 vart Beslutningsforum for nye metoder og produsenten Biogen samde om ein redusert pris på medisinen Spinraza, som kan brukast mot den sjeldne og dødelege muskelsjukdommen spinal muskelatrofi (SMA). Den opphavlege prisen for medisinen var rundt 1 million kroner per dose.

Samtidig vart det klart at berre pasientar under 18 år skulle få han. Bakgrunnen var at medisinen ifølgje Beslutningsforum ikkje har nokon dokumentert verknad på dei som er 18 år eller eldre. I oktober vart det klart at Beslutningsforum gjekk bort frå ei spesifikk aldersgrense, men heldt fast ved at han er reservert for barn.

Leiar Gunn Aas Shaw i SMA Norge opplyser at dei på det sterkaste vart anbefalte av advokaten sin å trekke søksmålet.

– Dei har i teorien fjerna 18-årsgrensa, men den eksisterer framleis, og ingen over 18 år har fått medisinen. I tillegg er det komme ein lovproposisjon til behandling som skal lovfeste Beslutningsforums mandat og samansetning. Blir vedtatt denne slik han no er forma ut, vil han gjere det mykje vanskelegare å vinne fram med eit søksmål mot Beslutningsforum, seier Shaw.

