Raudt flyttar ikkje landsmøtet trass i hotelltabbe

innenriks

9.–12. mai held Raudt landsmøte på Radisson Blue på Alna i Oslo. At Raudt skal halde landsmøte på eit hotell der dei tilsette ikkje er organiserte gjennom ein tariffavtale, går ikkje hos dei raude og ranke, skriv VG.

– Hotellet stadfesta at dei hadde tariffavtale før vi inngjekk leigeavtalen. Vi er lei oss for at det har vist seg at hotellet likevel ikkje har tariffavtale, og hadde ikkje lagt landsmøtet hit om vi hadde fått beskjed om det før avtaleinngåinga, skriv partisekretær Benedikte Pryneid Hansen på nettsida til Raudt.

Å bryte kontrakten med Radisson Blue og flytte møtet til eit anna hotell ville ha kosta omtrent ein million kroner. Årsaka er at dei må bryte kontraktsavtalen med hotellet, og fordi dei måtte ha flytta møtet ut av Oslo.

– Det vart rett og slett for dyrt, skriv partisekretæren.

Hansen skriv vidare at ikkje noko står i vegen for at dei tilsette kan inngå tariffavtale dersom dei sjølv ønsker det i framtida. Ho forsikrar at neste landsmøte vil bli halde på eit hotell med tariffavtale.

