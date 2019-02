Milliondryss over Arbeidarpartiet frå LO i valkampen

innenriks

I eit brev sendt til LOs mange forbund i fjor haust, skreiv partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) at «ein effektiv og god valkamp krev mykje ressursar, ikkje minst økonomisk», skriv Aftenposten.

Eitt av forbunda som spyttar pengar inn i Arbeidarpartiets valkampkonto, er Fagforbundet. I år skal dei gi to millionar kroner, fordelt på to løyvingar, meir enn ved førre kommunestyre- og fylkestingsval i 2015.

– Eg forventar at dei får 5 millionar i valkampstøtte. Eg antek at forbundsstyret vil få saka til behandling i midten av mars, seier Gunn Karin Gjul, leiar for Fagforbundets samfunnspolitiske avdeling, til avisa.

Forbundet gav òg ein million kroner i «aktivitetsstøtte» i fjor, noko som betyr at Fagforbundet gir Arbeidarpartiet 6 millionar kroner til valkampen, skriv Aftenposten.

SV og Sp fekk i fjor ein million kroner kvar. Også dei vil få nye millionar i år.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet er måndag 9. september.

