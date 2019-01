Datatrøbbel ramma Helse søraust

innenriks

Feilen førte til at sjukehusa i Helse søraust måtte gå over til gammaldagse papirjournalar. Anlegget hadde vore nede fleire timar fram til 18-tida fredag kveld då Oslo universitetssjukehus melde at det fungerte som normalt igjen.

– Sykehuspartner jobbar med verifikasjonstestar. Brukarane kan oppleve ei betring på tenestene, men systema er framleis ustabile. Feilretting går føre seg. Sykehuspartner er framleis i beredskap, heitte det i ei melding frå Sykehuspartner fredag kveld.

Penn og papir

Sykehuspartner, som leverer IKT-tenester til heile helseområdet, varsla då det var klart at systemet var ute av drift, at dei gjekk over til raud beredskap. Raud beredskap betyr at alle ressursar er sett inn for å løyse situasjonen.

Då situasjonen oppstod, var det uklart kor mange sjukehus i helseregionen som var ramma. Men både Oslo universitetssjukehus og Sjukehuset i Vestfold melde at dei gjekk over til penn og papir for å føre pasientjournalane.

Grønt og gul

Også administrasjonen i Helse søraust bekrefta at fleire sjukehus var ramma tidleg fredag ettermiddag, og alle var gått over til manuelle rutinar.

Sjukehusa reagerte ulikt på hendinga. Mens Oslo universitetssjukehus valde grøn beredskap, gjekk Sjukehuset i Vestfold for gul beredskap. Sykehuspartner varsla raud beredskap.

– Grønt betyr at vi set ei lita beredskapsleiing og forsterkar IKT-funksjonen. Liv og helse står ikkje i fare på grunn av denne situasjonen. Vi har ikkje vore i raud beredskap sidan terrordagen 22. juli, forklarte informasjonsrådgjevar Hedda Holth ved Oslo universitetssjukehus helseføretaket til NTB.