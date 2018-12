innenriks

Store delar av Bodø sentrum og Nordlandssykehuset var tysdag formiddag utan vatn etter at det gjekk hol på hovudtilførselen til sentrum under gravearbeid. Etter snautt to timar var vatnet på veg tilbake, opplyser kommunen.

– Vatnet er kopla om, og alle skal no ha vatn i kranane igjen. Men noko redusert vasstrykk og misfarga vatn kan vere der. I løpet av to timar vil det vere som normalt igjen, opplyser ordførar Ida Pinnerød.

